Битва за небо: за 4 года войны украинская ПВО уничтожила более 140 тыс. воздушных целей врага

Командование Воздушных сил ВСУ подвело итоги работы украинской противовоздушной обороны и авиации за четыре года полномасштабного вторжения. В целом силами ПВО уничтожено более 140 тысяч воздушных вражеских целей, авиацией – 9 тысяч.

Об этом говорится в сообщении ВС ВСУ в соцсетях. В командовании отметили, что эти 4 года были годами несокрушимости, борьбы и ежедневного подвига.

"С первых минут российского полномасштабного вторжения воины Воздушных сил стали на защиту украинского неба. В сверхсложных условиях, под массированными ракетными и авиационными ударами, они сохранили управляемость системы противовоздушной обороны, подняли в небо истребители, вступили в бой и не позволили врагу достичь своей главной цели — покорить Украину", – отметили в ВС ВСУ.

Так, с 24 февраля 2022 года противовоздушной обороной Украины было уничтожено:

86 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал",

709 крылатых ракет "Калибр",

2459 крылатых ракет Х-101,

13 крылатых ракет Х-22/Х-32,

12 противокорабельных ракет "Оникс",

261 крылатую ракету "Искандер-К",

274 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23",

1 противокорабельную ракету "Циркон" и 30 ракет других типов.

Кроме того, ПВО уничтожили 540 управляемых авиационных ракет, 44700 ударных БПЛА типа Shahed, 14900 разведывательных БПЛА, 7500 БПЛА "Lancet" и 70300 БПЛА других типов.

Авиацией Воздушных сил в течение 2022-2026 годов осуществлено 26800 самолетовылетов, в том числе 11000 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск, и 14000 – на истребительное авиационное прикрытие.

Всего за четыре года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 9000 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

"Летчики, зенитчики, радиотехнические войска, воины беспилотных подразделений, специалисты связи и обеспечения – каждый на своем месте ежедневно борется за преимущество в небе. Тысячи сбитых ракет и дронов, десятки самолетов и вертолетов, сотни уничтоженных наземных целей противника – это результат профессионализма, мужества и самопожертвования", – отметили в ВС ВСУ.

