'Это очень хорошо': Игнат рассказал, каким оружием сбивают каждый третий российский дрон

Основным вызовом для украинской ПВО остаются вражеские ударные БпЛА. Поэтому Украина масштабирует применение дронов-перехватчиков для противодействия российским дроновым атакам.

Сейчас удается обезвреживать с их помощью каждый третий российский БПЛА. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Российские ударные дроны остаются основным вызовом для украинской ПВО. "Шахеды", а также более дешевые "Герберы" и "Италмасы" Россия запускает сотнями – и таким образом пытается истощить защиту украинского неба.

Поэтому Украина вынуждена искать новые способы противодействия этой угрозе и наращивать использование средств, доказавших свою эффективность. Среди таких – дроны-перехватчики.

"Сегодня направление действительно масштабируется. Каждый третий дрон противника сегодня сбивается перехватчиком, и это очень хорошо", - подчеркнул Игнат.

В то же время приоритетом было и остается создание эшелонированной системы ПВО, которая сочетает различные методы противодействия воздушным атакам врага. Многоуровневая защита украинского неба включает:

мобильные огневые группы и средства малой ПВО;

и средства малой ПВО; пилотируемую авиацию ;

; зенитные управляемые ракеты.

"Эшелонированная ПВО, масштабирование перехватчиков, совершенствование авиационной компоненты – это основной приоритет сегодня в защите нашего неба", – подчеркнул начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, за 4 года войны украинская ПВО уничтожила более 140 тыс. воздушных целей врага. Исключительно силами авиации ликвидировано около 9 тысяч средств поражения.

