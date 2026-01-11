РФ атаковала Донетчину дронами и КАБами: 4 человека погибли, есть раненые. Фото

В течение суток 10 января российская оккупационная армия более 1500 раз обстреляла Донецкую область. Под огнем находились 9 населенных пунктов, 4 человека погибли.

Для террора мирных жителей россияне применяли РСЗО, дроны и авиабомбы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Последствия обстрелов

По информации правоохранителей, в течение 10 января зафиксировано 1563 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились Белозерское, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Славянск, поселок Яровая и село Шостаковка.

Всего за сутки российские террористы разрушили 69 гражданских объектов, из них – 55 жилых домов. В Константиновке российские FPV-дроны убили двух мужчин 74 лет и 83 лет.

В результате обстрела Яровой погибли двое мужчин 58 и 70 лет, еще трое гражданских лиц ранены: 36-летний мужчина и женщины 52 и 70 лет.

По Славянску россияне ударили тремя дронами "Герань-2" и двумя бомбами КАБ-250. Целью террористов стал жилой сектор и промышленная зона. Пострадали семь гражданских лиц от 34 до 70 лет. Пять девятиэтажек и 31 частный дом, магазин, предприятие, гараж и 5 автомобилей.

Дружковку войска России атаковали 8 раз, преимущественно FPV-дронами. В результате атаки повреждено 6 частных домов, административное здание и автомобиль.

Краматорск подвергся трем обстрелам, один из которых РСЗО "Торнадо-С". В городе вследствие атаки повреждены 10 частных домов.

На Николаевку враг сбросил две бомбы КАБ-250. В этом населенном пункте целью террористов стали объекты инфраструктура.

В Доброполье ударами бомбы КАБ-250 и БПЛА "Герань-2" поврежден многоквартирный и частный дом. В Белозерском оккупанты попали в пункт несокрушимости.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за неделю с 5 по 11 января путинские войска запустили по нашей стране около 1100 дронов и более 50 ракет. Основными целями россиян, как и в предыдущие атаки, были жилые дома и энергетика.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 11 января российская оккупационная армия массированно атаковала Житомирскую область дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стали объекты критической инфраструктуры. В результате ударов травмированы два человека.

