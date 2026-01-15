Ищут пути для обхода: оккупанты нацелились на Покровск и Мирноград, – военный

Российские войска не прекращают активных попыток прорыва в Донецкой области, сосредоточив внимание на Покровске и Мирнограде. Враг ежедневно проводит штурмовые действия и пытается найти обходные маршруты для продвижения.

Силы обороны Украины удерживают позиции и контролируют ситуацию на этом направлении. Об этом рассказал начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко.

По словам военного, российские оккупанты уже около полутора месяцев ежедневно осуществляют активные штурмовые действия, пытаясь захватить новые территории вблизи Покровска и Мирнограда. Противник постоянно меняет тактику и ищет альтернативные пути для обхода городов.

"Враг уже полтора месяца ежедневно проводит активные штурмовые действия, пытается захватить территорию, пытается находить новые пути для обхода города", – сказал Яременко.

Он отметил, что на данном этапе планы врага понятны для украинских защитников, поэтому Силы обороны продолжают держать оборону. Украинские военные концентрируют ресурсы и подразделения, чтобы не допустить прорыва противника непосредственно в населенные пункты.

По его словам, основная задача защитников – максимально усложнить действия врага и не дать ему закрепиться или проникнуть в города, несмотря на постоянное давление и интенсивность боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска на Покровском направлении меняют тактику из-за значительных потерь бронетехники. Оккупанты все реже применяют БМП и танки, пытаясь продвигаться малыми пехотными группами или в одиночку. Они используют сложные погодные условия и маскировку, однако украинские военные фиксируют такие попытки заблаговременно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!