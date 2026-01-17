'Мы свои, пришли на помощь': на Покровском направлении украинские штурмовики хитростью приблизились к противнику и ликвидировали его. Видео

Украинские воины ликвидировали российского оккупанта на скрытой позиции возле Мирнограда. Он обустроил возицию на территории рыболовного хозяйства, туда должны были прибыть и другие захватчики.

Для того, чтобы подобраться к врагу, защитники выдали себя за россиян. Подробности операции раскрыли в 79 ОДШБр 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Детали операции

В бригаде отметили, что подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7 корпуса ШР ДШВ продолжают выполнять боевые задачи в Мирнограде и в его окрестностях.

"Понимая тактику противника, наши десантники во взаимодействии со смежными подразделениями проводят ряд поисково-ударных операций в скрытых локациях возле Мирнограда. Именно там враг пытается накапливаться для дальнейших действий по перерезанию наших логистических маршрутов и инфильтрации в город. Недавно противник использовал для такого накопления территорию рыболовного хозяйства", – говорится в сообщении.

Военные перехватили переговоры оккупантов, проанализировали радиоперехват и выяснили позывной оккупанта, засевшего в одном из зданий рыбхоза. Десантники решили не проводить открытый штурм, а прибегли к хитрости.

"Наши военные подошли вплотную к зданию и представились: "Кедр, мы свои. Пришли на помощь". После этого штурмовики без сопротивления зашли в здание и ликвидировали россиянина", – отметили в бригаде.

Напоследок защитники приготовили "сюрприз" для оккупантов, которые планировали разместиться на подготовленной позиции в рыбхозе. Они заминировали и уничтожили здание.

Кадры короткой, однако результативной операции в бригаде показали на видео.

