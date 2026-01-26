'Украинские войска продолжают удерживать позиции': в ВСУ опровергли оккупацию врагом Орехово-Васильевки в Донецкой области

Украинские войска опровергают распространенную информацию о полной оккупации села Орехово-Васильевка Бахмутского района Донецкой области. Армейцы до сих пор находятся на позициях, а бои за населенный пункт продолжаются.

Об этом сообщил пресс-центр Группировки войск "Восток". В то же время российские силы усиливают штурмовое давление на село.

"На днях некоторые украинские информационные ресурсы распространили недостоверную информацию о том, что населенный пункт Орехово-Васильевка в Донецкой области якобы находится под полным контролем противника. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ продолжают находиться в районе населенного пункта, удерживая занимаемые позиции. Военнослужащие 30 ОМБр отражают атаки противника и уничтожают его живую силу, несмотря на значительное давление со стороны оккупационных войск.

"Обстановка остается сложной и динамичной, однако утверждение о полной оккупации населенного пункта является преждевременным и некорректным. Призываем представителей медиа и администраторов информационных ресурсов проверять источники информации и пользоваться исключительно официальными сообщениями", – отмечает УВ.

Ситуация в Донецкой области – последняя информация

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорском районе погиб наемник из Филиппин Джон Патрик, который воевал на стороне российских сил. По предварительной информации, мужчина обманом был завербован на войну.

В то же время генерал ДШВ Украины Евгений Ласийчук заявлял, что украинским войскам надо продержаться до весны, когда российская армия, по расчетам, должна истощиться и затормозить продвижение в регионе, несмотря на то что сейчас она наращивает темп наступления на Покровск и Мирноград.

Как сообщал OBOZ.UA, особенно вблизи Покровска фиксируют рост активности российских войск. Противник действует более интенсивно, увеличивая количество штурмовых групп и пытаясь приблизиться к позициям ВСУ.

