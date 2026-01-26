Его подготовка длилась всего неделю: в Донецкой области ликвидирован иностранный наемник с Филиппин, который воевал против Украины. Фото

В Краматорском районе Донецкой области погиб наемник из Филлипин Джон Патрик, который воевал на стороне российских сил. По предварительной информации, мужчина обманом был завербован на войну.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки. Уже стало известно, что иностранец проходил службу в составе 9-й штурмовой роты 3-го батальона 283-го полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ.

Что известно о наемнике

Разведка установила, что филиппинец погиб во время "мясного штурма" в районе населенного пункта Новоселовка Краматорского района Донецкой области. При себе завербованный имел только оружие, боекомплект и клочок бумаги с номером подразделения, телефоном и именем командира. Русского языка он не знал.

По данным из изъятых электронных устройств филиппинца, егобазовая подготовка длилась всего неделю, после чего иностранца без промедлений отправили на передовую. Он получил ранения и медленно умирал в лесополосе — никакой эвакуации не предполагалось. Смерть постигла Патрика в районе селиища Новоселовка Краматорского района Донецкой области.

"Государство-агрессор Россия масштабирует преступную практику привлечения иностранных граждан и трудовых мигрантов в ряды вооруженных сил путем обмана или давления – иностранцам предлагают службу в тылу или угрожают проблемами с полицией", – отмечают разведчики.

Напомним, ранее проект "Хочу жить" сообщал, что Россия начала применять в африканских странах уже отработанную систему вербовки иностранцев для участия в войне против Украины. Основными элементами этого механизма стали увеличение количества "Русских домов" и существенное увеличение образовательных стипендий.

Кроме того, аналитики сообщили, что после подписания контракта с Минобороны РФ и отправки на фронт, жизнь иностранного наемника вооруженных сил страны-агрессора длится четыре месяца. По результатам проанализированных данных в этот период более 40% таких военных погибли в зоне боевых действий.

Как писал OBOZ.UA, на стороне России продолжают воевать в Украине наемники из Латинской Америки, в частности Бразилии. Только в 144-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ в мае 2025-го насчитали как минимум 38 наемников, имеющих бразильский паспорт.

