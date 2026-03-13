Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160: возможны пуски крылатых ракет

Вечером в пятницу, 13 марта, страна-агрессор Россия подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. С высокой долей вероятности вылет боевой, самолеты могут осуществить пуски крылатых ракет. Также в воздухе находятся Ту-160.

Об этом сообщили мониторинговые каналы. Авиагруппа бомбардировщиков Ту-95МС взлетела с авиабазы "Белая" (Иркутская область РФ). Количество бортов уточняется.

Что известно

По состоянию на 22:40 в воздушном пространстве РФ наблюдались четыре борта Ту-95МС с аэродрома "Белая" и два борта Ту-160 с аэродрома "Украинка" (Амурская область РФ).

Мониторинговые каналы писали, что в районе Вологды (потенциальных пусковых позиций) Ту-95МС будут в 04:20.

Также мониторы предупреждали о возможном применении большого количества БпЛА в течение вечера/ночи.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 127 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 126 БпЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 117 целей. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

