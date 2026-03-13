Войска РФ атаковали Украину баллистической ракетой и 126 дронами: украинские воины обезвредили 117 целей

В ночь на 13 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 127 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 126 БпЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 117 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход вражеской атаки

Атаку россияне начали около 18:00 накануне, 12 марта.

В течение ночи противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области РФ. Также оккупанты запустили 126 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов с направлений российских Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Зафиксировано использование врагом около 80 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ВС ВСУ.

Что известно о последствиях российских ударов

Над Днепропетровской областью в течение ночи силам ПВО удалось уничтожить 21 БпЛА врага.

Под ударами находились пять районов региона. Зафиксировано почти 20 атак артиллерией, беспилотниками, авиабомбами и ракетой. Известно о двух пострадавших .

Враг ударил по Днепровскому району, там, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также атакован Синельниковский район. В Покровской громаде в результате вражеских ударов возникли несколько пожаров. Уничтожены два частных дома, гараж и хозяйственная постройка. Еще четыре дома повреждены.

В Каменском районе повреждены предприятие, частные дома и авто. Пострадала 59-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

На Никопольщине от вражеских ударов пострадали райцентр, Червоногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены дом культуры, пятиэтажки и автомобиль. Ранен 51-летний мужчина.

В Криворожском районе враг атаковал Грушевскую громаду.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью россияне атаковали Балаклею на Харьковщине. Зафиксировано попадание в жилую застройку, повреждены частные дома.

Также россия дронами и артиллерией била по Днепропетровщине. Известно о пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

