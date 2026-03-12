Россия дронами и артиллерией била по Днепропетровщине: среди пострадавших – парень. Фото

В Днепропетровской области из-за российских обстрелов в четверг, 12 марта, ранения получили четверо гражданских. По меньшей мере один из потерпевших – в тяжелом состоянии.

Видео дня

О последствиях атак (по состоянию на 18:30 четверга) сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА (ОГА) Александр Ганжа. Он кратко поделился сводкой о ситуации в регионе.

Что известно о вражеских ударах

По информации областной военной администрации, за неполные сутки противник более 50 раз атаковал три района Днепропетровщины артиллерией и беспилотниками.

Никопольский район

Под ударом были райцентр, а также Червоногригорьевская, Марганецкая, Покровская громады. Повреждены частные дома, предприятие и АЗС. Ранены женщина 78 лет и 18-летний парень. Они будут лечиться амбулаторно.

Синельниковский район

Россияне попали по Покровской и Межевской громадам. Там возникли пожары, которые укротили сотрудники ГСЧС. Пострадали мужчины 58 и 60 лет. Оба в больнице, один из них – в тяжелом состоянии.

Криворожский район

В Грушевской громаде российская атака повредила инфраструктуру.

Как писал OBOZ.UA:

– Российская оккупационная армия в ночь на 12 марта запустила по Украине 97 ударных дронов типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и др.. Наша противовоздушная оборона ликвидировала 77 БпЛА.

– Среди регионов, которые были под ударом, – Черниговская область. Там вследствие вражеской атаки погибла 15-летняя девочка, а ее родители получили ранения. Трагедия произошла в Менской громаде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!