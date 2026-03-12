Оккупанты атаковали Черниговщину: погибла 15-летняя девушка, ее родители ранены

Ночью 12 марта российская террористическая армия обстреляла населенные пункты Черниговской области. Вследствие вражеской атаки в Менской громаде погибла 15-летняя девочка.

Родители убитого ребенка получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Мены.

Обстоятельства теракта

По информации местной власти, путинская армия цинично атаковала мирный населенный пункт после 01:00 ночи. В результате удара были повреждены два жилых дома.

Вражеская атака унесла жизни 15-летней девочки, также ранения получили ее родители. На месте трагедии работают полицейские и спасатели, в частности, подразделения Менской и Корюковской громад. Продолжалась ликвидация пожара и оказание помощи пострадавшим.

"Этот очередной акт террора еще раз доказывает, что враг сознательно бьет по мирному населению и гражданской инфраструктуре", – заявили в горсовете.

В пресс-службе ГСЧС Украины подтвердили, что в результате падения вражеского БПЛА погиб ребенок, родители травмированы. В ведомстве отметили, что вследствие обстрела возник пожар жилого дома и хозяйственного сооружения. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Родители убитой девочки получили травмы и были госпитализированы. Психологи ГСЧС оказали помощь 6 людям. На месте работали подразделения экстренных служб.

