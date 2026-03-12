Оккупанты атаковали Украину 94 БПЛА: силы ПВО сбили 77 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 12 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 77 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 97 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерево Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, более 60 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Последствия обстрелов в регионах

В Днепропетровской области подразделения ПВК "Восток" в небе над областью уничтожили 29 ударных БПЛА этой ночью. Два человека получили ранения. Более 10 раз враг атаковал два района области артиллерией и беспилотниками.

Также российская террористическая армия обстреляла населенные пункты Черниговской области. Вследствие вражеской атаки в Менской громаде погибла 15-летняя девочка. Родители убитого ребенка получили ранения.

Напомним, 11 марта российская оккупационная армия обстреляла Запорожье. Среди 10 гражданских, которые получили травмы, есть двое детей: 11-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупационная армия России совершила очередное военное преступление против мирных жителей Херсона. Путинские захватчики целенаправленно сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутный автобус.

