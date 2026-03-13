Россияне атаковали Балаклею на Харьковщине: есть попадание в жилую застройку

Российские оккупационные войска в ночь на пятницу, 13 марта, совершили воздушную атаку на город Балаклея в Харьковской области. Было зафиксировано попадание в жилые дома.

Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов. Он уточнил, что было зафиксировано несколько ударов вражеских дронов по территории жилой застройки.

Последствия атаки

"На месте инцидента работают оперативные службы. Детали о последствиях атаки уточняются", – отметил глава МВА после часа ночи.

Как сообщил Виталий Карабанов позже, по предварительной информации, в результате вражеской атаки БпЛА зафиксированы частичные повреждения трех жилых домов.

"Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала. Соответствующие службы продолжают работать на местах происшествия", – добавил он и показал последствия удара.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 марта российская оккупационная армия обстреляла сам Харьков. С помощью БПЛА захватчики ударили по Холодногорскому району – тогда в результате обстрела ранения получили четверо мирных жителей.

А накануне удара по Холодногорскому району российские террористы атаковали жилые кварталы в Индустриальном районе Харькова. По информации спасателей, вечером 9 марта в результате атаки беспилотников ранения также получили четверо человек, причем один из них – ребенок.

