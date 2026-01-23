'Надо продержаться до весны': генерал рассказал, когда враг должен истощиться и затормозить продвижение в Покровске и Мирнограде

Украинским войскам надо продержаться до весны, когда российская армия, по расчетам, должна истощиться и затормозить продвижение в Донецкой области. Однако пока она наращивает темп наступления на Покровск и Мирноград.

Об этом сообщил бригадный генерал ДШВ Украины Евгений Ласийчук. По его словам, враг уже начинает перебрасывать резервы.

Ситуация в Покровске и Мирнограде

Ласийчук говорит, что ситуация в обоих городах зависит от ресурса и личного состава. У ВСУ здесь построена устойчивая оборона. Россияне, несмотря на то, что преобладают в ресурсах и личном составе, но "он тоже заканчивается".

"Надо продержаться до весны, потому что тогда противник будет истощен и немного остановит темпы своего продвижения, наступления. Но это, опять же, если не будет привлечен еще какой-то резерв, например, морская пехота. Мы знаем, что она находится на слаженности и доукомплектовании. Не уверен, что ее используют именно на этом направлении, но это возможно", – сказал военный.

Спрогнозированный спад военных маневров ВС РФ в Донецкой области может произойти только вблизи двух городов. Их удержание имеет исключительно военную цель. Но в случае их оккупации, российские силы могут начать новый удар по Гришино и Доброполье.

"Если говорить о населенных пунктах, то это 100% будет Гришино и направление на Доброполье. А если более широко брать – то это выход на Днепропетровскую область, движение на север в сторону Краматорско-Славянской агломерации. Но это уже, видимо, следующий этап, который они там себе планируют или фантазируют. Думаю, будет задействована не только группировка, которая есть в Покровске и Мирнограде, но еще и группировка с северо-восточного направления, где противник тоже пытается продвигаться", – сказал Ласийчук.

Оккупанты не смогут захватить Донецкую область

Ласийчук предполагает, что российские силы не смогут захватить Донецкую область, несмотря на заявления главкома ВС РФ Валерия Герасимова "достигать своих целей военным путем". Несмотря на техническую составляющую, которую имеет враг, они не смогут масштабнее реализовать свою инфильтрационную тактику малых групп.

"Как показала нам практика этой войны, основа их успеха – это личный состав, который они все запускают и запускают, используя актуальный на сегодня способ "инфильтрации" или накопления некоторых групп с продвижением в глубину нашей территории. Но для этого нужно большое количество личного состава. Я почему-то думаю, что такого количества у них нет", – заявил военный.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что оперативная ситуация возле Покровска и Мирнограда остается сложной. Изнурительные бои за города продолжаются, а тем временем российское командование подтягивает к агломерации резервы.

