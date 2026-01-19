Россия стягивает резервы к Покровску и ищет возможности для прорыва: Сырский рассказал, какие задачи поставил перед командирами

Оперативная ситуация на Покровском направлении остается сложной. Изнурительные бои за Покровск и Мирноград продолжаются: ежедневно защитники отражают десятки вражеских штурмов, тем временем российское командование подтягивает к агломерации резервы.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он побывал на Покровском направлении, чтобы увидеть ситуацию собственными глазами, и определил приоритетные задачи для командиров подразделений, которые держат там оборону.

Что происходит на Покровском направлении

"Оперативная ситуация на Покровском направлении остается сложной. В районе агломерации Покровск–Мирноград продолжается изнурительное противостояние. Ежедневно здесь происходит около полусотни боевых столкновений. Во время рабочей поездки на это направление работал с органами военного управления и командирами подразделений непосредственно на местах", – написал Сырский.

Главком рассказал, что враг сейчас пытается наращивать давление на и без того горячем направлении. Россияне подтягивают резервы к Покровску, ищут возможности прорыва украинской обороны – как путем спорадических массированных штурмов, так и через скрытое продвижение малыми пехотными группами .

"При таких условиях организация обороны требует полной осведомленности, гибких решений и точного расчета", – отметил Сырский.

Он подчеркнул, что во время общения с защитниками Покровска и Мирнограда настаивал на усилении сохранения жизни личного состава и поддержании боевых возможностей подразделений.

"По итогам докладов определил приоритетные задачи для командиров органов управления и подразделений, которые держат оборону на этом направлении. Основной акцент — на повышении устойчивости обороны, непрерывности логистического обеспечения, эффективности огневого поражения и слаженном взаимодействии между всеми уровнями управления. Отдал необходимые распоряжения для усиления поддержки наших воинов, в частности беспилотной составляющей", – подчеркнул главком.

Сырский признал:защитникам на Покровском направлении сейчас очень тяжело. Однако, несмотря на все, воины продолжают держать оборону.

"Несмотря на сложность обстановки, украинские военнослужащие держат строй. Их профессионализм, выдержка, самоотверженность и боевая закалка не позволяют российским оккупантам реализовать намерения по прорыву к западным рубежам Донецкой области. Спасибо каждому командиру и каждому воину за службу Украине", – резюмировал главком.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Сырский анонсировал наступательные операции ВСУ в 2026 году. Главком подчеркнул: считает, что "в обороне победы не добьешься".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!