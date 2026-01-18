'В обороне победы не добьешься': Сырский анонсировал наступательные операции ВСУ в 2026 году

ВСУ планируют новые контрнаступательные операции, поскольку исключительно обороной одержать победу невозможно. Стратегический план России не изменился, и вражеские войска планируют полномасштабную оккупацию всей страны.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua. По его словам, меняются только намеченные сроки, а также доступное количество вооружения и личного состава.

"Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не одержишь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, потому что это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение, боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия", – заявил Сырский.

Главком отметил, что возможный перелом в войне произойдет при ряде условий: достижение технологического преимущества, выигрыш в соревновании экономик, поддержка Запада, создание собственного производства оружия. По мнению Сырского, Украина имеет все основания для этого.

"Переход на другой уровень технологического оснащения Вооруженных сил позволит нам уменьшить участие людей непосредственно в ведении боевых действий, увеличить привлечение машин, в первую очередь, дроновых систем. Ну, и, конечно, дальнейшее развитие искусственного интеллекта как основы эффективного применения оружия, повышение скорости действия, реакции применения, выработки соответствующих решений", – добавил он.

Напомним, ранее Александр Сырский заявил, что в прошлом году ВСУ совмещали активные боевые действия с масштабными реформами и структурными изменениями. Война стала катализатором для развития новых возможностей, технологизации войска и обновления системы управления.

Также он сообщил, что в прошлом году российские госзаказы по производству дальнобойных дронов были перевыполнены на шесть процентов. Благодаря этому военно-промышленный комплекс России уже сегодня каждый день производит более 400 таких дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская армия изменит требования к проведению базовой общевойсковой подготовки. Также, по словам главкома, будет усилена Школа инструкторов Сухопутных войск ВСУ, а направление в подготовке будет делаться на качество, а не на количество.

