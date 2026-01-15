В глубине территории России поражено 719 целей: Сырский рассказал о достижениях в 2025 году и реформировании ВСУ

Вооруженные Силы Украины в 2025 году совмещали активные боевые действия с масштабными реформами и структурными изменениями. Война стала катализатором для развития новых возможностей, технологизации войска и обновления системы управления.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ключевых достижениях, потерях врага и приоритетах на будущее. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Сырского, в 2025 году в ВСУ реализовали корпусную реформу – сформировано 16 корпусов. Сейчас идет второй этап, во время которого, с учетом оперативной обстановки, осуществляется перегруппировка бригад для формирования полноценных корпусов с собственными силами в определенных полосах ответственности.

Существенно усилена беспилотная составляющая. Речь идет как о развитии Сил беспилотных систем, так и о масштабировании применения дронов в других видах и родах войск. В 2025 году также созданы Беспилотные силы ПВО в составе Воздушных Сил ВСУ – уже развернуто три эшелона перехвата ударных дронов типа "шахед".

Отдельно Сырский сообщил о формировании новых родов войск – Киберсил и Штурмовых войск, что должно усилить способности Украины как в цифровом, так и в наступательном измерениях.

Относительно потерь противника, Главнокомандующий отметил, что летом 2025 года был преодолен миллионный рубеж, а по состоянию на конец года количество обезвреженных российских оккупантов превысило 1,2 миллиона человек.

В рамках операций Deep Strike украинские силы поразили 719 целей в глубине территории РФ. По оценкам, это нанесло агрессору потери в военной и военно-экономической сферах на сумму около 15 млрд долларов.

Значительное внимание уделено защите неба. В течение года Россия осуществила 624 ракетно-авиационных удара, из которых 52 были массированными. Силы противовоздушной обороны уничтожили или обезвредили более 27 тысяч ударных дронов, сотни крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, а также управляемые авиабомбы.

В то же время в ВСУ признают необходимость усиления работ по минно-взрывным заграждениям и развитию антидроновой защиты. Сырский отметил, что задачи на 2026 год уже определены для всех органов военного управления.

"Этот год также будет тяжелым, но мы обязательно преодолеем и трудности, и российского агрессора. Спасибо украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые самоотверженно держат фронт и уничтожают исконного врага", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2025 года страна-агрессор Россия впервые потеряла на войне столько оккупантов, сколько смогла мобилизовать за месяц. Силы обороны обезвредили более 33 тысяч личного состава российской армии – примерно столько же РФ призвала за весь декабрь.

