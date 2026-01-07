Месячные потери армии РФ на фронте впервые сравнялись с пополнением: Сырский отметил эффективность СБС

В декабре 2025 года страна-агрессор Россия впервые потеряла на войне столько оккупантов, сколько смогла мобилизовать за месяц. Силы обороны обезвредили более 33 тысяч личного состава российской армии – примерно столько же РФ призвала за весь декабрь.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он отметил, что количество потерь врага значительно возросло.

По словам главкома, 33 тысячи уничтоженных российских оккупантов – это только видеоподтвержденные случаи поражения дронами, тогда как реальные потери врага выше.

"Враг потерял более 33 тысяч личного состава. В это число входят только подтвержденные видео случаи, но реальные потери оккупантов больше", – отметил Сырский.

Главнокомандующий также подчеркнул, что в декабре общее количество пораженных или уничтоженных беспилотниками целей выросло на 31%, а количество пораженного личного состава противника — более чем на четверть.

Сырский поблагодарил военных подразделений беспилотных систем "за результативность в уничтожении врага и постоянный рост показателей боевой работы".

Он добавил, что в 2025 году беспилотная составляющая в ВСУ существенно выросла. Планы на 2026 год предусматривают дальнейшее наращивание возможностей Сил беспилотных систем для увеличения потерь захватчиков.

Итоги 2025 года от главкома

Александр Сырский подвел итоги всего 2025 года, назвав его годом "большого прорыва" в технологиях.

Личный состав. За весь 2025 год Силы обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

За год уничтожено значительное количество вооружения, в частности зафиксированы рекордные потери автомобильной техники (около 40 000 единиц) и артиллерийских систем.

Сырский также оценил общую динамику. По его словам уровень потерь врага в 410 тысяч оккупантов за год фактически нивелирует темпы российской мобилизации, которая составляла 406 тысяч человек за аналогичный период. Это не позволяет России значительно нарастить численность своей группировки.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре российские оккупанты захватили 482 км² территории Украины. Пропорция потерь оккупационных войск к захваченным территориям составила 72 тела на 1 км². А за весь 2025 год пропорция потерь к захваченным территориям составила 96 тел/1 км², что хуже показателей прошлых лет большой войны.

