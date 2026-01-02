Армия России вышла на рекорд по "грузу 200" и не только: анализ потерь врага за месяц и за весь 2025 год

В декабре 2025 года потери российских оккупационных войск показали резкий рост пехотной компоненты, что вполне предсказуемо в нынешних условиях. Но стоит рассмотреть с учетом показателей этого месяца и общегодовые тенденции – для подведения итогов.

Отмечу, что к концу 2025 года состоялся полный переход российских оккупационных войск на применение пехотной компоненты как основного элемента всех наступательных и штурмовых операций. Доля бронированной техники и даже легких транспортных средств стала настолько незначительной, что возникают реальные предпосылки увидеть в 2026 году не только гипертрофированное количество пехотной массы, но и даже кавалерийские накаты.

Итак, потери РОВ в декабре и в течение всего 2025 года имели следующий вид.

Потери личного состава

В декабре армия страны-агрессора потеряла 35 050 человек убитыми, ранеными и пленными, что за последние полгода является лучшим результатом ликвидации российской живой силы.

То есть в декабре российские оккупанты установили абсолютный рекорд по погибшим – более 22 тысяч человек.

Напомню, что показатель безвозвратных потерь у РОВ держится на среднестатистическом уровне 65% уже третий месяц подряд, что является крайне аномальным дисбалансом практически для всех войн и конфликтов современности и даже для ХХ века.

Ранее я неоднократно пояснял, что такой рост погибших в пропорции с ранеными связан с тем, что РОВ минимизировали применение бронированной техники в зоне боевых действий и практически все наступательные, штурмовые действия проводятся пехотной компонентой либо на легких транспортных средствах. Поражение ЛТС минимизирует вероятность выживаемости экипажа и десанта, а также максимизирует получение тяжелых травм и ранений, несовместимых с жизнью, что и приводит к настолько аномальным показателям безвозвратных потерь.

В декабре российские оккупанты захватили 482 км² территории Украины. Самым провальным по обороне участком фронта можно назвать в декабре Северское направление, где площадь захваченных территорий за месяц составила 200 км², включая с оккупацией самого города Северск.

Пропорция же потерь оккупационных войск к захватываемым территориям составила 72 тела на 1 км².

За весь 2025 год РОВ захватили 4 329 км², понеся в течение года потери 418 010, а пропорция потерь к захватываемым территориям составила 96 тел/1 км², что является показателем хуже, чем в 2023 и 2024 годах. Но тенденция роста общего количества потерь личного состава РОВ, а также аномальная пропорция безвозвратных потерь внушают определенный оптимизм на 2026 год.

Потери танков

В декабре российские оккупанты потеряли 101 танк. Это не рекорд и не антирекорд, а средний показатель за полгода, обусловленный как истощением бронетанковой компоненты РОВ, так и желанием командования оккупантов ускорить наступательные процессы на ряде направлений.

Всего за 2025-й РОВ потеряли 1 814 танков, причем с февраля потери стали резко снижаться из-за крайне жесткой экономии ОБТ на поле боя и крайне редкого их применения начиная с мая.

Россия, занимавшая до 2022 года одно из ведущих мест в мире по количеству действующих и находящихся на хранении танков, считавшаяся одной из ведущих танковых держав на планете, в 2025 году превратилась в страну, перешедшую на жесткую экономию ОБТ, неспособную справиться с компенсацией ежемесячных потерь как восстановлением техники с хранения, так и производством ее с нуля.

2025 год для российских танков стал критическим и невозвратным.

Потери ББМ

В декабре 2025 российские войска потеряли 171 боевую бронированную машину. Всего же за прошедший год – 3 792 ББМ.

Резкий спад применения ББМ отметился в апреле 2025 года и стал ярким маркером жесточайшего кризиса РОВ в вопросах компенсации ежемесячных потерь бронетехники посредством восстановления техники с хранения и производства новой.

Точно как и в случае с ОБТ, 2025 год стал критическим для применения ББМ в зоне боевых действий российскими оккупантами. Видим жесткую экономию бронетехники, неспособность справиться с компенсацией ежемесячных потерь как восстановлением техники с хранения, так и производством ее с нуля.

Потери ствольной артиллерии

Декабрь дал довольно неплохой показатель потерь ствольной артиллерии РОВ – 904 единицы.

После равномерного снижения резкий рост был обусловлен тем, что под конец года оккупанты попытались максимально ускорить процесс захвата украинских территорий, в связи с чем и стали интенсивнее применять ствольную артиллерию, подставляя ее под ответные удары. Результат, как говорится, налицо.

В целом же потери ствольной артиллерии за 2025 года составили 14 017 единиц.

Ствольной артиллерии у России осталось в наследство от СССР в разы больше, чем танков, и критический дефицит в этой категории должен был наступить позже, нежели это случилось с ОБТ и ББМ. Критический дефицит ствольной артиллерии у РОВ мы будем отмечать уже в этом, 2026 году, а в 2025-м он фактически сформировал неотвратимые условия для будущего кризиса.

Потери РСЗО

Потери реактивных систем залпового огня у РОВ в декабре составили 32 единицы.

Это самый высокий показатель потерь РСЗО у армии страны-агрессора с марта 2025-го, что также обусловлено попыткой российского командования ускорить наступательные процессы до конца года на ряде направлений.

В течение всего 2025 года РОВ потеряли 322 РСЗО.

Кризис в этой категории вооружений РОВ возник еще на рубеже 2022 и 2023 годов, а усугубился на протяжении 2023-го. На сегодняшний день Россия, которая хвалилась доставшимися ей в наследство от СССР РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч", носится с протянутой рукой по коридорам резиденции Йонсон в Пхеньяне – в попытке выпросить еще пару-другую десятков северокорейских РСЗО.

2025 год отчетливо показал глубочайший и невозвратный кризис РОВ в вопросах собственных РСЗО и тотальную зависимость от поставок этой категории вооружений из КНДР.

Потери ПВО

В течение декабря РОВ потеряли 11 систем противовоздушной обороны, а за весь 2025 год – 231.

На сегодняшний день дефицит средств противовоздушной обороны хотя и не является критическим по количеству, но стал кризисом в вопросах обеспечения противовоздушной защиты для большей части территории РФ.

В свою очередь временно оккупированный полуостров Крым перенял эстафету Чернобаевки. Он стал излюбленным местом для охоты за российской ПВО для ГУР МО Украины и СБУ.

Потери автотранспорта

В декабре РОВ установили "серебряный" рекорд по потере автомобильного транспорта – 3 725 единиц!

Это произошло вследствие попыток командования оккупантов ускорить процесс наступления на ряде направлений для красивой статистики и отчетов под конец года.

Всего же в 2025 году РОВ потеряли более 42 225 единиц автомобильно транспорта! Абсолютно рекордный год по потерям в этой категории, обусловленный тем, что РОВ перешли на штурмы и наступления не на ОБТ и ББМ, а на "Жигулях", "Нивах’, "буханках", мотоциклах… И результат этого перформанса мы видим в первой категории потерь – личный состав, 65% летальных исходов.

Потери спецтехники

В декабре российские войска потеряли неизменно среднестатистическое количество единиц спецтехники – 22. В целом за весь 2025-й – 360 единиц.

Очень скучный показатель, который мало кому интересен, хотя речь идет в первую очередь о возможностях российских инженерных войск. А с учетом того, что 2025 год стал критическим в этом вопросе у РОВ, можно говорить о том, что инженерные войска российской армии деградировали как никогда ранее.

Здесь стоит отметить даже не степень невосполнимых потерь, а именно фактор деградации на завершающийся четвертый год войны, и она, что является фактом, попросту необратима.

Выводы

Практически в каждой из категорий российские оккупационные войска испытывают жесточайший кризис, проявившийся во всей красе в 2025 году и усугубивший положение когда-то очень давно "второй" армии в мире.

Пока еще теплится жизнь в российской ствольной артиллерии и в людском ресурсе. В очередной раз российская недоимперия делает ставку на то, чего у нее не то чтобы много, но чего у нее больше по сравнению с теми странами, на которые она рискует нападать. То, чего ей ни в одном историческом промежутке времени никогда не было жалко и что она не старалась ценить и экономить, как танки или ББМ. Люди.

В 2025 году мы увидели развернутый и неприкрытый технический и технологический кризис РОВ. Но главный вызов для нас в 2026-м – это людской потенциал России, который продолжает оставаться основной угрозой для Украины.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".