Силы обороны отминусовали за сутки 980 оккупантов и пять танков армии РФ: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 980 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 269 тыс. 500 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 4 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали пять танков (11 723), четыре боевые бронированные машины (24 135), 32 артиллерийские системы (37 874), две РСЗО (1 667), 1 733 БпЛА оперативно-тактического уровня (156 431).

Также уничтожены 232 единицы автомобильной техники и автоцистерн (81 224) и две единицы спецтехники (4 078).

За сутки Россия потеряла 2 010 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 319 средств ПВО, 435 самолетов, 348 вертолетов, 4 384 крылатые ракеты, 30 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ВСУ поразили элементы ПВО и пункты управления БпЛА на временно оккупированных территориях.

Также президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил о проблеме в армии РФ с личным составом и рассказал, что украинские военные с начала года отвоевали 460 кв. км территории.

