ВСУ разбили элементы ПВО и пункты управления БпЛА в оккупированном Крыму: все подробности

Силы обороны Украины продолжают успешно ослаблять противовоздушный и военно-экономический потенциал российского агрессора. Так, в течение последних дней подразделения ВСУ нанесли серию результативных ударов по критическим объектам врага и уничтожили элементы ПВО и военную инфраструктуру на временно оккупированных территориях.

На этот раз ключевой целью украинских защитников стали радиолокационные станции, которые являются "глазами" российской ПВО. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

РЛС ПВО врага

В частности, в результате точных попаданий, было поражено:

радиолокационная станция из состава ЗРК С-300 – в районе н.п. Титаровка (временно оккупированная Луганщина);

РЛС обнаружения воздушных целей "Сопка-2" и РЛС 39Н6 "Каста-2Е2 "– во временно оккупированном украинском Крыму.

Другие объекты врага

В Генштабе отмечают, что системное уничтожение радиолокационных станций и пунктов управления БпЛА имеет критическое значение, потому что "это существенно ослабляет возможности оккупантов по контролю воздушного пространства, нарушает координацию вражеских дронов и лишает прикрытия их наземные войска, что создает благоприятные условия для дальнейших действий ВСУ".

Но кроме РЛС ПВО, Силы обороны отработали по военным объектам Донецкой области. В частности, было поражено расположение ремонтного подразделения (из состава ОМСБР) в районе Зачатовки, а также уничтожены пункты управления БпЛА противника в районах Родинского и Покровска.

Что предшествовало

Сутками ранее в Генштабе докладывали о серии ударов по другим важным объектам российской армии на временно оккупированных территориях. В частности, под атаку попали центр дальней космической связи противника, радиолокационная станция "Подлет-К1" (вблизи Виноградного), станция "Ястреб А-В" (возле населенного пункта Тополя), и места сосредоточения живой силы подразделения радиоэлектронной разведки "Рубикон".

Также в Службе безопасности Украины подтвердили ночную атаку на порт Новороссийска. Во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны спецназовцы поразили военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру порта. В частности, поражены шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские дроны атаковали ЗРК С-400 в Тульской области. А в Краснодарском крае они попали по НПЗ, где вспыхнул мощный пожар. Российские власти объяснили ЧП "падением обломков".

