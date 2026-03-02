Генштаб заявил о поражении центра дальней космической связи врага и ряда объектов ПВО: детали операций

Украинские военные нанесли удары по важным объектам российской армии на временно оккупированных территориях. Под атаку попали системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и центр дальней космической связи противника.

Операции состоялись в рамках мероприятий по снижению боевого потенциала российских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Поражены центр дальней космической связи, ряд объектов ПВО и живая сила противника", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, в ночь на 2 марта подразделения Сил обороны Украины поразили центр дальней космической связи российских войск в районе населенного пункта Витино на территории временно оккупированного Крыма.

Также была атакована радиолокационная станция "Подлет-К1", расположенная вблизи населенного пункта Виноградное.

Кроме того, за прошедшие сутки украинские военные нанесли удары по нескольким радиолокационным станциям на временно оккупированной территории Луганской области. Речь идет о РЛС "Каста 2Е2" в районе населенного пункта Любимое и станции "Ястреб А-В" возле населенного пункта Тополя.

Также подразделения Сил обороны поразили места сосредоточения живой силы подразделения радиоэлектронной разведки "Рубикон".

Удары были нанесены в районах населенного пункта Керменчик на временно оккупированной территории Донецкой области и вблизи населенного пункта Конские Раздоры на временно оккупированной части Запорожской области.

Также в Службе безопасности Украины подтвердили ночную атаку на порт Новороссийска. Во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны спецназовцы поразили военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру порта. В частности, поражены шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские дроны атаковали ЗРК С-400 в Тульской области.

А в Краснодарском крае они попали по НПЗ, где вспыхнул мощный пожар. Российские власти объяснили ЧП "падением обломков".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!