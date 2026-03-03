'Путин проиграл свое зимнее наступление': украинские военные с начала года отвоевали 460 кв. км территории, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные с начала года отвоевали 460 квадратных километров территории. Он подчеркнул, что Украина стремится к миру и готова к диалогу, несмотря на агрессию РФ.

По его словам, зимнее наступление российских войск потерпело поражение, а страна-агрессор несет огромные потери личного состава. Об этом глава государства рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera.

Президент подчеркнул, что Украина не проигрывает в войне и стремится к завершению конфликта путем переговоров.

Он отметил, что Россия теряет значительное количество военных – до 35 тысяч в месяц, и, несмотря на планы мобилизовать 400 тысяч новых солдат, потери превышают прирост личного состава.

"Они теряют много людей, до 35 тысяч в месяц. Это гигантская цифра. Сейчас Путин собирается мобилизовать 400 тысяч новых солдат, но его армия перестала расти, потери равны количеству новых мобилизованных", – сказал президент.

По словам Зеленского, армия РФ близка к кризису, и серьезные переговоры станут возможными только после сокращения численности российских войск.

"Они близки к кризису. Серьезные переговоры начнутся, когда его армия начнет сокращаться", – сказал он.

В то же время президент признал, что Украина также сталкивается с нехваткой военнослужащих, и открыто об этом сообщает.

"Правда. И мы говорим об этом открыто. Вот почему мы хотим закончить войны", – объяснил президент.

Он подчеркнул, что зимнее наступление Путина потерпело поражение. Весенние наступления России, по мнению Зеленского, также не принесут успеха и обернутся дополнительными потерями для оккупантов.

"А тем временем Путин проиграл свое зимнее наступление... Теперь россияне попробуют весенние наступления, но я думаю, что они снова проиграют; много солдат погибнут зря", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию медиа о возможных угрозах России выйти из мирных переговоров, если Украина не согласится передать ей весь Донбасс. Глава государства подчеркнул, что позиция Украины относительно территориальной целостности остается неизменной.

