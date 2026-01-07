'Осознаем, с чем придется иметь дело': Сырский заявил, что РФ производит более 400 дальнобойных дронов ежесуточно

В прошлом году госзаказ страны-агрессора по производству дальнобойных дронов был перевыполнен на шесть процентов. Благодаря этому военно-промышленный комплекс России уже сегодня каждый день производит более 400 таких БпЛА.

Более того, агрессоры намерены удвоить свои войска беспилотных систем. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

Данные разведки

"Благодаря нашей военной разведке знаем, что противник имеет амбициозные планы. Россияне пошли нашим путем и создали отдельные войска беспилотных систем, которые уже насчитывают уже 80 тыс. военнослужащих. На втором этапе, в 2026 году, их планируют расширить вдвое – до 165,5 тыс. А к 2030 году – почти до 210 тыс", – отметил командующий ВСУ.

Данные, что ВПК страны-агрессора производит более 400 дальнобойных БпЛА ежесуточно, также получили разведчики, уточнил Александр Сырский.

"Мы четко осознаем, с чем нам придется столкнуться уже в ближайшее время и что именно следует сделать для нейтрализации врага на поле боя беспилотных систем", – подчеркнул главком ВСУ.

Первоочередная цель

По утверждению Сырского, нейтрализация БпЛА врага "в современной войне является первоочередной целью". Но если до сих пор украинские защитники охотились преимущественно именно на дроны, теперь они начнут охоту на дронаров агрессора.

"Среди прочего, поставил задачу формировать специальные подразделения, призванные эффективно выявлять и уничтожать вражеские высокотехнологичные дроновые подразделения, пункты управления и экипажи беспилотных авиационных комплексов оккупантов", – заявил командующий ВСУ.

Преимущество в количестве и качестве

"Тот, кто имеет преимущество в количестве и качестве беспилотных систем, сохраняет больше своих воинов и эффективнее уничтожает противника. А мы до сих пор продолжаем удерживать преимущество в количестве применений FPV-дронов", – отметил Александр Сырский.

Так, в прошлом декабре общее количество целей, уничтоженных беспилотниками Сил обороны, выросло на 31%, а количество пораженного личного состава противника – более чем на четверть.

Как сообщал OBOZ.UA, приграничные районы Черниговской области превратились в прифронтовую зону. Если наши защитники уничтожают исключительно технику и личный состав противника, то россияне регулярно разрушают жилые дома, предприятия, фермы, а их дроны охотятся за мирными местными жителями.

