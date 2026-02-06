'Сорвали планы противника': Сырский рассказал об успешных контр наступательных операциях ВСУ в 2025 году

В 2025 году Силы обороны Украины провели три результативные контрнаступательные операции, которые существенно повлияли на планы российской армии. Две из них были реализованы на территории России – в Белгородской и Курской областях. По оценке военного руководства, эти действия сорвали намерения врага по оккупации Донецкой области и создания так называемых "буферных зон".

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Его заявление касалось итогов боевых действий Сил обороны в 2025 году.

По словам Сырского, украинские войска действовали активно и на опережение, заставляя противника пересматривать свои оперативные планы. Контрнаступательные операции имели не только тактическое, но и стратегическое значение, ведь перенесли боевую инициативу на невыгодные для врага направления.

Отдельно он отметил операцию на Добропольском направлении, которая стала важным элементом обороны Донецкой области и сделала невозможным продвижение российских подразделений вглубь региона.

Действия ВСУ в Белгородской и Курской областях РФ, по словам главнокомандующего, заставили российское командование перебрасывать силы и ресурсы, ослабляя другие участки фронта. Это, в свою очередь, снизило наступательный потенциал противника на востоке Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что штурмовые войска Вооруженных сил Украины удерживают позиции на сложных направлениях и наносят оккупантам значительные потери. Вместе с этим развиваются киберсилы и вводятся новые подходы в медицинском обеспечении украинского войска.

