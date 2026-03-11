Остался только каркас: в районе мыса Фиолент в Севастополе уничтожена РЛС врага

Российские оккупанты продолжают нести потери во временно оккупированном Крыму. В районе мыса Фиолент на полуострове ранним утром 11 марта прозвучали взрывы, работала ПВО, а после местные жители наблюдали дым над позицией дивизиона 12-го зенитного ракетного полка ВС РФ.

Видео дня

По предварительным данным, поражена российская РЛС под куполом. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно

"В Севастополе в районе мыса Фиолент на позиции дивизиона 12-го зенитного ракетного полка поражена РЛС под куполом, сообщает подписчик", – отмечено в сообщении "Крымского ветра".

По данным канала, в районе позиции оккупантов на Фиоленте около 05:45 утра прозвучали минимум три взрыва. Очевидцы говорят о звуках дронов и о попытках российской ПВО сбить беспилотники из ЗРПК "Панцирь". Впрочем, в какой-то момент "Панцирь" "замолчал", слышны были лишь автоматные очереди и новые взрывы.

"На позиции РЛС возник пожар, поднимался дым. Сейчас, как сообщает подписчик, купол РЛС полностью сгорел, остался частично каркас", – утверждает "Крымский ветер".

В паблике добавили, что 12-й зрп входит в состав 31-й дивизии ПВО зенитных ракетных войск ВКС РФ, имеет на вооружении ЗРК С-400, ЗРПК "Панцирь", РЛС обнаружения и РЛС наведения на цели.

Поражение осуществили воины Сил спецопераций: там среди других ударов отчитались об "уничтожении в Севастополе РЛС 64Н6Е и ее антенны, которые служили "глазами" для вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400".

Как сообщалOBOZ.UA, на днях воины ССО нанесли серию ударов и поразили четыре РЛС в Крыму и командный пункт врага в Донецкой области.

Также на полуострове были уничтожены вертолет, сторожевой корабль и буксир: в ГУР показали, как минусовали вражеские цели в Крыму.

