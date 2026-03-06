Вертолет, сторожевой корабль и буксир: в ГУР показали, как минусовали вражеские цели в Крыму. Видео

В течение февраля 2026 года спецподразделение Главного управления разведки МО Украины "Призраки" нанесло серию ударов по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Под поражение попали корабли, катера, радиолокационная станция ПВО и авиационная техника оккупантов.

Подразделение "Призрака" в течение месяца нанесло ряд точных ударов по технике и инфраструктуре российских войск в Крыму. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Поражены сторожевой корабль проекта 22460 "Охотник", морской буксир проекта 1496М1 и корабль проекта 16640. Также под удар попал десантный катер проекта 02510 "БК-16", беспилотный летательный аппарат "Форпост" и вертолет Ка-27.

Кроме того, украинские разведчики уничтожили радиолокационную станцию, которая входила в состав зенитного ракетного комплекса С-400. В ГУР отметили, что боевая работа по поражению военных объектов российской армии на оккупированном полуострове продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью, 5 марта БПЛА атаковали российских оккупантов в Севастополе, что во временно оккупированном Крыму. В городе работала противовоздушная оборона, прогремели взрывы, после чего часть районов осталась без электроэнергии и мобильной связи.

