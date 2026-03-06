Украинские дроны атаковали российских оккупантов в Севастополе: что известно

Поздно вечером 5 марта БПЛА атаковали российских оккупантов в Севастополе, что во временно оккупированном Крыму. В городе работала противовоздушная оборона, прогремели взрывы, после чего часть районов осталась без электроэнергии и мобильной связи.

Информацию об атаке обнародовал назначенный Кремлем руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев. Он заявил, что военные отражали атаку и применили системы ПВО.

По его словам: "в Севастополе российские военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО".

Обстрел и взрывы

Местные жители сообщали о перебоях со светом и связью. В пабликах писали, что после серии взрывов в городе пропала электроэнергия, а мобильная связь работала с перебоями. Некоторые пользователи отмечали, что Севастополь "как будто отключили от всего мира".

Оккупационная администрация также заявила о работе противовоздушной обороны. Там утверждают, что были сбиты три воздушные цели в районе Северной стороны и над Гагаринским районом. Жителей призвали покинуть открытые пространства и находиться в укрытиях.

Последствия атаки

После взрывов часть города осталась без электроэнергии. По данным оккупационных властей, свет исчез в отдельных районах Ленинского и Нахимовского районов, а также на улицах Жидилова и генерала Мельника.

Сообщается о повреждении электрической подстанции. Кроме того, в районе Жидилова обломок сбитой воздушной цели повредил газовую трубу.

По информации канала "Крымский ветер", события в городе разворачивались примерно в такой последовательности:

22.30 – в домах начал мигать свет

22.33 – прозвучала воздушная тревога

22.35 – раздались многочисленные взрывы и пуски

22.38 – стрельба и взрывы возле аэродрома "Бельбек"

22.39 – произошел очень громкий взрыв, содрогнулись стекла, свет снова мигнул

22.42 – в городе начался частичный блэкаут

22.45 – прозвучали несколько мощных взрывов и стрельба над Южной бухтой и Камышовой бухтой

По словам очевидцев, стрельба, пуски и взрывы продолжались примерно до 22.55.

