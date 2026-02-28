Оккупанты перебросили катера 102-го отряда спецназа ЧФ РФ в Южную бухту Севастополя: в 'Атэш' объяснили, что происходит. Фото

Во временно оккупированном Севастополе зафиксировали передислокацию катеров 102-го отдельного отряда спецназначения Черноморского флота РФ. Речь идет о нескольких противодиверсионных катерах проекта 21980 "Грачонок", которые переместили из Константиновской бухты в Южную бухту.

Об этом сообщило движение сопротивления АТЕШ в своем Telegram-канале. Перемещение связано с опасениями российского командования относительно возможных атак украинских морских и воздушных беспилотников.

Что известно о передислокации

102-й отдельный отряд специального назначения отвечает за противодиверсионную оборону и охрану стратегических объектов, в частности Крымского моста. Подразделение ранее базировалось в районе Константиновской бухты.

Сейчас же несколько катеров "Грачонок", закрепленных за этим отрядом, находятся в Южной бухте – глубже в акватории города и под прикрытием портовой инфраструктуры. Формально перемещение объясняют "плановыми работами" или ремонтом.

Причины и оценки

В то же время в движении сопротивления считают, что фактически речь идет о попытке рассредоточить и обезопасить технику от возможных ударов. Российское командование пытается держать противодиверсионные катера подальше от уязвимых участков и объектов повышенного риска.

Активисты трактуют это как признак растущей нервозности оккупационных сил и признания реальной угрозы для флота даже в пределах бухт Севастополя. Продолжают мониторинг перемещений подразделений ЧФ РФ и их техники.

