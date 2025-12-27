Силы обороны провели ряд успешных операций на временно оккупированных территориях: в Генштабе рассказали подробности

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил информацию о поражении 26 декабря ряда важных целей у российских захватчиков на оккупированной части Донецкой области. Речь идет о командном пункте и месте дислокации 14 бригады специального назначения ГРУ, а также о складе материально-технических средств 228 мотострелкового полка.

Уничтожение КП и места сосредоточения личного состава "спецназа" врага произошло в Бердянском, а склад с техникой разрушен в районе Старобешево. Потери захватчиков уточняются, добавили в Генштабе.

Дальше будет

Кроме того, Генштаб подтвердил уничтожение склада горюче-смазочных материалов в Волновахе, которое украинские защитники устроили ранее.

"По результатам предыдущих поражений подтверждено уничтожение склада ГСМ отдельной бригады материально-технического обеспечения врага, который находился в районе временно оккупированного города Волноваха Донецкой области. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять мероприятия, направленные на снижение военно-экономических и наступательных возможностей захватчиков. Далее будет еще", – пообещали в командовании ВСУ.

Что предшествовало

Поражение в Донецкой области 26 декабря устроили операторы Первого Отдельного центра Сил беспилотных систем. также они во временно оккупированном Крыму поразили РЛС "Небо" и место дислокации скоростных десантных катеров российского флота.

"Небо" – семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн, стоимость одной станции начинается от 100 млн долларов.

В 2024 году, после поражения станции РЛС "Небо-М" ракетами ATACMS, у России оставалось всего 10 таких станций. Но после этого такие РЛС уничтожались еще минимум четыре раза (это без учета последнего случая).

