Штурмы вместо демобилизации: в 'Атэш' раскрыли, как командование РФ использует раненых солдат

В военных госпиталях временно оккупированных Крыма и Донецка раненых военнослужащих российской оккупационной армии вместо увольнения по состоянию здоровья заставляют заключать новые контракты. После этого их направляют в штурмовые подразделения, в частности на Запорожское направление.

Об этом сообщают агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". По словам информаторов, командование ВС РФ совместно с коррумпированными военно-врачебными комиссиями применяет механизм принуждения к службе.

В частности стало известно об одном из случаев, который недавно произошел в Симферополе. Один из оккупантов, который получил осколочные ранения, контузию и потерю слуха вместо реабилитации получил ультиматум непосредственно в госпитале.

Командование предложило ему выбор между "добровольным" подписанием нового контракта или немедленным направлением в штурмовое подразделение на "нулевую" линию без какого-либо лечения. Агенты отмечают, что такой подход – типичная практика давления.

Вследствие психологического воздействия оккупант согласился подписать документ.

"Это подтверждает, что для системы дееспособность солдата не имеет значения – ключевым приоритетом остается только заполнение отчетов", – отмечают в "АТЕШ".

Ранее OBOZ.UA сообщал, российские оккупанты продолжают нести огромные потери личного состава в Запорожской области. Причем командиры российской армии фактически "способствуют" сокращению численности захватчиков.

Также напомним, на Запорожском направлении в российских войсках царит хаос в управлении штурмовыми операциями. Недавно он привел к "денацификации" оккупантов без участия Сил обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!