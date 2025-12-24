Российские оккупанты продолжают нести огромные потери личного состава в Запорожской области. При чем командиры российской армии фактически "способствуют" сокращению численности захватчиков.

Это связано с систематическим употреблением алкоголя в рядах российских войск. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Потери РФ на фоне пьянки

По информации партизан, катастрофические потери из-за пьющих командиров на Запорожском направлении несет 74-й мотострелковый полк ВС РФ. Агент "Атеш" из состава 4-го батальона мотострелкового полка сообщает, что командиры взводов и рот систематически употребляют алкоголь прямо на взводных опорных пунктах и ротных опорных пунктах возле линии фронта.

Личный состав российской армии жалуется, что приказы отдаются в состоянии сильного алкогольного опьянения, без малейшего понимания реальной обстановки. Это уже привело к самым высоким потерям в подразделении за всё время боевых действий.

В батальоне потери составляют до 100 человек в месяц убитыми и ранеными. Агент движения сопротивления отмечает, что это значительно больше, чем в остальных подразделениях.

Пьяные командиры отправляют оккупантов на штурмы по заведомо неверным координатам, без корректировки огня и без каких-либо разведданных. Потери продолжают расти, мотивация равна нулю, и военнослужащие всё чаще открыто говорят, что судьба батальона зависит не от тактики и противника, а от того, сколько выпил командирский состав.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что инженерные войска ликвидировали почти 800 оккупантов за месяц, также поражены 121 единица вооружения и военной техники и еще 59 других целей. Поражения осуществлялись в основном путем дистанционного минирования с помощью беспилотных летательных аппаратов.

