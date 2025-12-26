Силы беспилотных систем поразили командный пункт и место дислокации спецназовцев ГРУ. Видео

Операторы 1 Отдельного центра Сил беспилотных систем осуществили "мидлстрайк" по целям российских захватчиков, расположенным на временно оккупированной территории Украины. А именно в Донецкой области были поражены командный пункт и место дислокации спецназовцев 14 бригады ГРУ, склады и ремонтная база военной техники.

Также во временно оккупированном Крыму были уничтожены радиолокационная станция "Небо" и место дислокации скоростных десантных катеров российского флота. Об этом рассказали в СБС ВСУ.

Поражение оккупантов

"Силы беспилотных систем последовательно снижают способности противника продолжать агрессию против Украины. СБС на шаг впереди", – довольно лаконично прокомментировали военные свою работу.

"Небо" – семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Выпускалась в версиях для войск противовоздушной обороны и для сухопутных войск. Стоимость одной станции начинается от 100 млн долларов.

В 2024 году, после поражения станции РЛС "Небо-М" ракетами ATACMS, в России оставалось всего 10 таких станций. Но после этого такие РЛС уничтожались еще минимум четыре раза.

1-й отдельный центр беспилотных систем

Первый ОЦ БпС – формирование Сил беспилотных систем ВСУ, специализирующийся на различных типах дронов: от разведывательных беспилотников, способных действовать в пределах 50 км в тылу врага, до дальнобойных дронов-камикадзе (например, БПЛА "Лютый"), которые могут поражать стратегические цели за несколько тысяч километров от границы.

1 ОЦ БпС был создан на базе 14 отдельного полка БпАК. А у этого подразделения довольно богатая история. Так, в ноябре 2023 года полк воевал на Запорожском направлении, а также наносил удары по российским позициям в оккупированных Олешках. В 2024 году на фоне соответствующих структурных изменений полк вошел в состав Сил беспилотных систем.

На счету бойцов 1 ОЦ БпС довольно много поражений российских складов и аэродромов, все и не перечислить. Напомним лишь об уничтожении арсенала в Тихорецке, на котором хранилось 25 тысяч тонн боеприпасов, в том числе 2 тысячи тонн боеприпасов из КНДР.

Кстати, одно из структурных подразделений 1 ОЦ БпС до сих пор участвует в боях в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, о "полном освобождении Курской области" российское военно-политическое руководство заявило еще в конце апреля этого года. Впрочем, это отнюдь не мешает оккупантам и дальше нести потери, находясь в собственном тылу. Так, украинские пограничники на Курщине также недавно "поджарили" российский танк.

