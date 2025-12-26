'Ювелирная точность': пограничники поразили российский танк, который враг пытался спрятать на Курском направлении. Видео

Украинские пограничники продолжают наносить потери российским оккупантам на передовой. На этот раз они уничтожили российский танк на Курском направлении.

Все более дефицитную для армии РФ "броню" оккупанты тщательно прятали, однако от операторов дронов прятаться бесполезно. Видео удара опубликовали на ресурсах Государственной пограничной службы Украины.

Что известно

О "полном освобождении Курской области" российское военно-политическое руководство заявило еще в конце апреля этого года. Впрочем, это отнюдь не мешает оккупантам и дальше нести потери, находясь в собственном тылу. Так, украинские пограничники недавно "поджарили" на Курщине российский танк.

"На Курском направлении операторы FPV-дронов 15 мобильного пограничного отряда в очередной раз доказали, что от украинского дрона не спрячешься. Оккупанты пытались максимально обезопасить технику, замаскировав ее подручными средствами под местность. Однако для наших пилотов это не стало проблемой. Ювелирная точность, мастерский маневр – и техника врага выведена из строя!" – указано в сообщении.

В ГПСУ напомнили россиянам, что безопасных мест для них, тем более в российском пограничье, просто не существует.

"Это и есть настоящая эффективность – находить уязвимые места там, где враг чувствует себя защищенным. Каждое такое попадание – это минус огневая прочность оккупантов и плюс к безопасности наших подразделений", – заявили в Госслужбе.

