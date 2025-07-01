Преодолел 1300 км: что известно о дроне 'Лютый', который устроил 'бавовну' в российском Ижевске. Фото и видео

1 июля 2025 года в российском Ижевске прогремел взрыв на одном из ключевых оборонных предприятий РФ – заводе "Купол". Именно здесь производят зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Оса" и ударные дроны "Гарпия", которые активно используются против Украины.

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Атака стала результатом успешного удара украинского БПЛА "Лютый", который преодолел более 1300 км до цели. OBOZ.UA рассказывает, что известно об этом дроне.

"Лютый" – украинский ответ на "Шахеды"

Проект "Лютый" родился в ответ на полномасштабное вторжение России. Идея создать дальнобойный дрон-камикадзе возникла еще в 2022 году. Разработку начали с энтузиазма нескольких одесситов-моделистов, которые за свой счет собрали первый фюзеляж. В него мало кто верил – из-за больших габаритов и сложности запуска. Но уже осенью того же года самолет совершил первый успешный полет.

"Лютый" – это большой беспилотник с размахом крыльев почти 7 метров и длиной более 4. Он не имеет шасси и запускается с катапульты или специальной мобильной платформы, что делает его менее заметным для радаров и более экономным в расходе топлива.

Первые боевые миссии

Первую реальную атаку "Лютый" должен был совершить весной 2023 года по Змеиному, но из-за технической ошибки он взял курс на Одессу. Лишь за 30 км до побережья пилотам удалось перехватить управление.

Но уже 3 мая 2023 года дрон совершил первую успешную миссию: уничтожил нефтебазу в селе Волна на Таманском полуострове. Это стало переломным моментом для проекта.

В августе 2023 года ВСУ впервые применили "Лютый" в Крыму — во время атаки на базу 126-й бригады ЧФ РФ в Перевальном. С тех пор дрон все чаще используют в глубоких рейдах по тылу противника.

"Хлопок" в России

После удара по Сочи, где целью стала нефтебаза и стоянка вертолетов возле путинской резиденции, о "Лютом" заговорили как о потенциально одном из самых дальнобойных БПЛА в войне. А после серии ударов по Рязани, Нижнему Новгороду, Татарстану и Санкт-Петербургу спрос на "Лютого" начал стремительно расти.

Сегодня в проект включены Силы спецопераций, СБУ, Воздушные силы ВСУ. Уже сформированы группы операторов и продолжаются масштабные учения. Массовое производство и координация между службами позволили реализовывать сложные многоэтапные операции.

Напомним, правительство Германии уже финансирует производство украинских ударных беспилотников Ан-196 "Лютый", которые относятся к классу Deep Strike (вооружение большой дальности). Берлин выделил на производство этих дронов сотни миллионов евро.

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