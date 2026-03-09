Была нанесена серия ударов: ССО поразили четыре РЛС в Крыму и командный пункт врага в Донецкой области. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать ключевые объекты врага с целью снижения его наступательного потенциала. На днях бойцы Сил специальных операций поразили 4 радиолокационные станции россиян на территории оккупированного Крыма.

Вместе с тем под атакой наших военных оказался вражеский командный пункт в Донецкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале ССО.

"В серии высокоточных ударов подразделения Middle-strike Сил специальных операций ВСУ поразили четыре радиолокационные станции в оккупированном Крыму и командный пункт одной из бригад морской пехоты противника в Донецкой области", – говорится в сообщении.

РФ потеряла важные РЛС и элемент командного пункта

По результатам успешной операции были уничтожены радиолокационная станция 5Н84А "Оборона-14", РЛС "Небо-У" и еще две РЛС в радиопрозрачных куполах в оккупированной Евпатории. Кроме того, поражен элемент вражеского командного пункта в оккупированной Зачатовке Донецкой области.

Военные отметили, что уничтожение таких станций является сложной задачей, ведь радиопрозрачный купол позволяет антенне вращаться в любом направлении и скрывает ее ориентацию.

Потеря этих РЛС существенно ослабляет способность противника выявлять и уничтожать воздушные цели.

"ССО продолжают наносить асимметричные действия с целью стратегического обессиливания врага вести войну против Украины", – указано в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 февраля 2026 года подразделения Middle strike ССО успешно поразили позиции противовоздушной обороны врага во временно оккупированном Крыму. В результате огневого поражения подтверждено уничтожение пусковой установки С-400, радиолокационной станции 92Н6Е и вспомогательных элементов С-400.

Как писал OBOZ.UA, также Вооруженные силы Украины вблизи Мариуполя Донецкой области поразили дальнобойными дронами российский зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ. Также атаки украинских дронов проведены на пункты базирования техники и личного состава ВС РФ.

