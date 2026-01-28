'Стратегическая ошибка': в ISW объяснили, чем может грозить Украине вывод войск с Донбасса

США продолжают давить на Украину, чтобы она отдала России неоккупированную агрессором часть Донетчины в обмен на американские гарантии безопасности. Однако если Киев на это согласится, он совершит стратегическую ошибку.

При условии сохранения текущих темпов продвижения, Россия вряд ли сможет захватить всю Донецкую область до августа 2027 года, а вот получение этой территории без боя даст агрессору выгодные позиции для возобновления наступления на юго-запад и центр Украины после передышки и восстановления. На такой оценке настаивают в Институте изучения войны (ISW).

Отказ от Донетчины в обмен на размытые гарантии безопасности от США

Вашингтон продолжает подталкивать Киев к отказу от подконтрольной части Донецкой области в пользу агрессора.

По данным источников Financial Times, Штаты прибегают к рычагу давления: администрация президента США Дональда Трампа сигнализирует о том, что предоставление американских гарантий безопасности Украине будет зависеть от ее согласия на "мирное урегулирование" – что включает, в видении американских чиновников, передачу России тех частей Донецкой и Луганской областей, которые агрессор так и не смог оккупировать.

Два источника FT заявили, что Соединенные Штаты предположили, что предоставят больше вооружения для усиления Вооруженных сил Украины, если Украина согласится вывести войска со всего Донбасса. Источники также утверждают, что предложенные гарантии безопасности США включают обязательство, которое "отражает" пункт статьи 5 НАТО, и обещание провести скоординированный военный ответ в случае "длительного" нападения России на Украину после заключения мирного соглашения.

При этом один из источников предположил, что предлагаемые гарантии могут быть "слишком расплывчатыми" для Украины, но "слишком широкими" для России, отметили в ISW.

Россия не способна быстро захватить весь Донбасс, отказ от него стал бы для Украины стратегической ошибкой

Аналитики ISW настаивают: уступки Украины по территории, которую Россия вряд ли быстро или легко захватит военным путем, были бы стратегической ошибкой.

По оценкам Института изучения войны, агрессору придется потратить значительное количество ресурсов, времени и живой силы, чтобы захватить оставшуюся неоккупированной часть Донбасса. И даже если РФ смогла бы поддерживать темпы продвижения, с которыми она движется в конце ноября 2025 года, при самом оптимистичном для захватчиков развитии событий захватить всю Донецкую область они не смогут раньше августа 2027 года.

При этом аналитики отмечают, что темпы продвижения врага в конце декабря и в начале января замедлились. Вероятно, это связано с ухудшением погодных условий. Однако, добавляют ISW, это замедление указывает, что усилия РФ по захвату остальной части Донецкой области могут продолжаться даже дольше, чем прогнозировалось ранее.

"Вывод украинских войск с территории Донецкой области, удерживаемой Украиной, поставит российские войска в более выгодные позиции для возобновления атак на юго-запад и центр Украины в будущем после отдыха и восстановления", – констатировали в ISW.

Сдержать будущее новое вторжение РФ могли бы сильная украинская армия и надежные гарантии безопасности от западных союзников Украины, отмечают аналитики. Однако Кремль неоднократно отвергал возможность предоставления таких гарантий Западом.

Только 26 января глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что условия мирного урегулирования, которые выдвигают европейские государства, входящие в Коалицию желающих, для Москвы являются "абсолютно неприемлемыми". Вероятно, предположили аналитики, он имел в виду прежде всего обсуждение европейцами плана развертывания войск на территории Украины после завершения войны.

Уже на следующий день, 27 января, с аналогичным тезисом выступил заместитель председателя Комитета по вопросам обороны Государственной думы России Алексей Журавлев, который прямо отклонил развертывание войск из стран НАТО в послевоенной Украине.

"Кремль вряд ли согласится на любое урегулирование, которое включает существенные гарантии безопасности для Украины. Постоянный отказ Кремля от гарантий безопасности для Украины и постоянное игнорирование переговорного процесса свидетельствуют о том, что он остается преданным теории победы президента России Владимира Путина – теории о том, что Россия может победить в Украине, пережив способность Украины воевать и желание Запада поддерживать Украину", – считают в ISW.

