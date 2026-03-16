На Сумщине оккупанты прицельно атаковали грузовик, который должен был завантуважитися зерном: погиб водитель. Фото

Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население вблизи границы на Сумщине. В частности, в Садовской общине враг атаковал беспилотником грузовик.

В результате попадания водитель погиб на месте. Об этом, 16 марта, сообщил глава Сумской областной администрации Олег Григоров.

"Еще одна потеря на Сумщине. В Садовской общине погиб 40-летний мужчина", – написал чиновник.

Он отметил, что водитель приехал на предприятие, чтобы загрузить зерно. В этот момент российский беспилотник прицельно ударил в кабину грузовика, где находился мужчина. После попадания транспортное средство загорелось. К сожалению, он погиб.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

Россияне целенаправленно бьют по гражданским объектам

Напомним, в начале марта в течение двух дней под атаками врага оказались три автозаправочные станции. В результате этого погиб один человек, также известно о пострадавших. В частности, ранения получили женщина и мужчина, которые были там в момент взрыва.

Как писал OBOZ.UA, на Сумщине российские дроны продолжают атаковать гражданские транспортные средства, 28 февраля под прицелом оказался автомобиль "Укрпочты" в Николаевской сельской общине. В результате обстрела пострадали двое мужчин.

