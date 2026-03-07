РФ ударила по трем АЗС на Сумщине за 2 дня: есть погибший

Российская оккупационная армия не прекращает наносить удары по Сумщине. В течение двух дней под атаками врага оказались три автозаправочные станции.

В результате этого погиб один человек, также известно о пострадавших. Подробности сообщили в Telegram-канале "Кордон.Медиа".

Что известно

По имеющейся информации, последняя атака по АЗС произошла утром, 7 марта. Оккупанты направили беспилотник по объекту в Степановской общине.

"Погиб 24-летний мужчина, 22-летний – получил ранения", – говорится в сообщении прокуратуры Сумщины.

По уточненным данным, погибший и раненый находились в авто вблизи АЗС.

Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры продолжается досудебное расследование по военным преступлениям, которые привели к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Накануне 6 марта, около 13:00 захватчики также ударили беспилотником по АЗС в центре Сум.

"Вражеский дрон повредил саму заправочную станцию и авто, которое стояло там", – указано в сообщении.

В результате атаки ранения получили женщина и мужчина, которые были там в момент взрыва.

А утром, 6 марта, российский БПЛА попал в Ковпаковский район, сообщается о двух попаданиях, предварительно дрона "Молния" и FPV-дрона.

Повреждены автомобиль и АЗС, информации о пострадавших не поступало.

Как писал OBOZ.UA, на Сумщине российские дроны продолжают целенаправленно атаковать гражданские транспортные средства, 28 февраля под прицелом оказался автомобиль "Укрпочты" в Николаевской сельской общине. В результате обстрела пострадали двое мужчин.

