Оккупанты атаковали авто 'Укрпочты' в Сумской области: пострадали два человека. Фото

На Сумщине российские дроны продолжают целенаправленно атаковать гражданские транспортные средства, подвергая опасности мирных жителей. Сегодня утром под прицелом оказался автомобиль "Укрпочты" в Николаевской сельской общине.

В результате обстрела пострадали двое мужчин. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

"На Сумщине российские дроны целенаправленно атакуют гражданские машины. Утром враг атаковал автомобиль "Укрпочты" в Николаевской сельской общине", – говорится в сообщении.

В частности, среди раненых – водитель и местный житель.

На место происшествия оперативно прибыли врачи, которые оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь и транспортировали их в медицинское учреждение. Водитель авто, по предварительной информации, получил серьезные ранения.

Кроме того, в Белопольской общине был зафиксирован еще один удар по гражданскому автомобилю. К счастью, в этом случае никто не пострадал.

Напомним, военные преступники страны-агрессора России в пятницу, 27 февраля, совершили очередной удар беспилотниками по селу Верхняя Роганка Харьковского района. В результате обстрела пострадали люди, в том числе дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 февраля российская армия также атаковала дроном-камикадзе частный сектор села Подсреднее Купянского района Харьковской области. Прибыв на место российского преступления, спасатели ГСЧС из-под завалов извлекли тела погибших мужчины и женщины.

Также там в результате атаки врага был ранен человек.

