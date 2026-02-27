Под ударом был жилой сектор: на Харьковщине в результате российской атаки погибли два человека. Фото

В ночь с 26 на 27 февраля российская армия атаковала дроном-камикадзе частный сектор поселка Подсреднее Купянского района Харьковской области. Спасатели ГСЧС из-под завалов извлекли тела погибших мужчины и женщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Также в результате атаки врага еще один человек ранен.

Зафиксировано попадание вражеского дрона в жилой дом. В результате удара здание уничтожено до основания.

На месте удара вспыхнул пожар на площади 200 кв. м. Аварийно-спасательные работы на месте удара завершены, говорят спасатели.

Российские обстрелы – последняя информация

Напомним, утром 27 февраля российская армия ударила по центру Сум. Они атаковали ударным дроном один из городских отелей: там вспыхнул пожар, а когда на место попадания прибыли спасатели, враг нанес повторный удар.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Россия атаковала Украину дронами: украинскими зенитчиками было обезврежено 165 из 187 вражеских БпЛА.

А также на Сумщине в результате атаки российского FPV-дрона погиб пожарный-спасатель ГСЧС Павел Колесник. Вражеский беспилотник попал в автомобиль в Великописаревской громаде, когда мужчина ехал домой после службы. Спасатель проработал в спасательной службе более двух десятилетий.

