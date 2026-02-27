Россия атаковала Украину дронами: обезврежены 165 из 187 вражеских БпЛА

В ночь на 27 февраля Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 187 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 165 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 27 февраля (начиная примерно с 18:00 26 февраля) россияне атаковали украинские города и села 187 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.

Запускали оккупанты средства поражения из районов российских городов Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Среди вражеских дронов было около 120 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 165 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 14 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ.

Последствия вражеских ударов

В Одесской области в результате очередной российской атаки пострадали два человека, среди которых — ребенок.

"Разрушено отдельное сооружение на территории детского сада. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Вспыхнул масштабный пожар контейнеров, в частности с продовольственными товарами. В жилом секторе зафиксировано разрушение сооружений и повреждение частных автомобилей", – рассказали в ГСЧС.

Там добавили, что для ликвидации последствий привлекались 77 спасателей и 17 единиц техники.

На Харьковщине за последние сутки от вражеских ударов страдали Харьков и 13 населенных пунктов области. Оккупанты применили для атак 3 КАБ, 11 БПЛА типа "Герань-2", 1 fpv-дрон и 17 БПЛА, тип которых устанавливается. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

По данным начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова:

в селе Подсреднее Великобурлукской громады погиб 67-летний мужчина, пострадала 67-летняя женщина;

в Богодуховском районе поврежден частный дом, электросети (г. Валки);

поврежден (г. Валки); в Купянском районе поврежден частный дом (с. Подсреднее), 2 автомобиля (пос. Шевченково, с. Великие Хутора);

поврежден (с. Подсреднее), (пос. Шевченково, с. Великие Хутора); в Изюмском районе поврежден ангар (с. Крючки);

поврежден (с. Крючки); в Харьковском районе повреждены частный дом, магазин, ангар (пос. Ольшаны);

повреждены (пос. Ольшаны); в Чугуевском районе повреждены 2 частных дома (пос. Печенеги, с. Молодова).

В Харькове, по данным городского головы Игоря Терехова, в результате попаданий по меньшей мере двух баллистических ракет и группы БПЛА типа "Шахед" по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Слободскому районам города повреждены многоквартирные жилые дома, частный сектор, оборваны провода контактных сетей, перебит газопровод. Вспыхнули пожары. Известно о прямом попадании в многоэтажку и полном уничтожении по меньшей мере двух частных домов.

Количество пострадавших по состоянию на 5 часов утра составило 7 человек, впоследствии Терехов сообщил о еще одном пострадавшем и о том, что под завалами одного из разрушенных домов могут находиться люди.

В Сумах россияне ударили по гостинице в центре города. Когда в здание прибыли пожарные для ликвидации вспыхнувшего пожара – враг атаковал повторно, нанеся удар уже по спасателям.

"Никто из личного состава не пострадал... Спасатели эвакуировали 50 граждан", – рассказали в ГСЧС.

В Сумах россияне ударили по гостинице в центре города. Когда в здание прибыли пожарные для ликвидации вспыхнувшего пожара – враг атаковал повторно, нанеся удар уже по спасателям.

"Никто из личного состава не пострадал... Спасатели эвакуировали 50 граждан", – рассказали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 26 февраля, враг коварно ударил по Вольнянску на Запорожье. Пострадали четыре человека, в том числе 17-летний парень.

Также оккупанты ударили по Черниговщине. В результате вражеской атаки горел дом, пострадали люди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!