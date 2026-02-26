Оккупанты ударили по Черниговщине: горел дом, пострадали люди. Фото

В ночь на 26 февраля российские ударные дроны-камкадзе атаковали Черниговскую область. Взрывы прогремели в Менской и Батуринской общинах.

Об этом рассказал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. В результате атаки в нескольких районах пострадали люди, к счастью, не погиб никто.

Обстрел Черниговщины

По данным чиновника, в Менской громадев результате обстрела загорелся дом. 84-летнего хозяина госпитализировали, также повреждены соседние дома.

В Батуринской громаде, как пояснил Чаус, также повреждено жилье. Предварительно, ранен 32-летний местный житель, пострадала также 17-летняя девушка.

В Корюковской громаде поврежден автомобиль и хозяйственное здание потребительского общества из-за удара FPV-дрона, а в Семеновской громаде БПЛА "Молния" попал по объекту энергетики. Всего, по данным чиновника, область пережила 35 обстрелов, произошло 58 взрывов.

Последний обстрел Украины

Напомним, с вечера 25 февраля Россия начала подготовку к очередной массированной атаке по территории Украины. Враг осуществил массовые запуски БпЛА из разных локаций, ударил баллистическими ракетами, а под утро атаковал крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 26 февраля, Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг направил на город ударные БПЛА и баллистические ракеты, раздавались взрывы. А в одном из районов столицы после атаки на крыше ресторана McDonald's обнаружили часть ракеты "Искандер".

