Враг коварно ударил по Вольнянску на Запорожье: среди пострадавших – 17-летний парень

Российские захватчики вечером 26 февраля нацелили ударные дроны типа "Шахед" на Запорожскую область. Под обстрелом был город Вольнянск; там пострадали двое гражданских, среди которых несовершеннолетний парень 17 лет.

О вражеской атаке рассказал начальник Запорожской ОГА (ОГА) Иван Федоров. В своем Telegram-канале он проинформировал, что взрывы в населенном пункте прогремели после 20:00.

Что известно об обстреле

Ранения из-за дроновой атаки агрессора получили два человека. Это мужчина, а также 17-летний юноша. Обоим понадобилась помощь медиков.

"Состояние обоих пострадавших – тяжелое. Они направлены в больницу", – сообщил Федоров.

Известно, что из-за "Шахедов" повреждены частные дома. Другие последствия обстрела устанавливаются.

Как писал OBOZ.UA:

– Ночью и утром в четверг, 26 февраля, Россия атаковала Запорожье тремя ракетами и 17 дронами-камикадзе. Травмы получили 10 человек, среди которых ребенок.

– Всего в ходе массированного обстрела в ночь на 26 февраля российская оккупационная запустила по нашей стране 420 ударных дронов и 39 ракет разных типов. Украинские воины ликвидировали 374 БпЛА и 32 ракеты.

