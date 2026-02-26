'Ребенок до сих пор плачет, у него паника': жители Запорожья рассказали о российской атаке. Видео

В ночь и под утро четверга, 26 февраля, армия России массированно атаковала Запорожье тремя ракетами и 17 дронами-камикадзе. Травмы получили 10 человек, среди которых ребенок.

Об этом сообщает "UA: Общественное вещание". Местные жители рассказали о том, как пережили очередной российский удар.

Местные жители об атаке по Запорожью

Среди пострадавших была семья переселенца Николая. Квартира дома, в котором проживала его семья, тоже разрушена. Под утро его жена с детьми успели в момент удара выбежать в другую комнату, а мужчина успел прикрыться. К счастью, он выжил.

"В четыре утра где-то было. Жена с детьми успела выскочить, а я там спал, прикрылся одеялом, меня как "бабахнуло" – еле собрались, чтобы выйти", – рассказывает мужчина.

Среди членов семьи, по его словам, легкие ранения стеклом получила теща, врачи уже оказали женщине необходимую помощь. Квартира, где проживала семья, серьезно пострадала.

"Ребенок до сих пор плачет, у него паника, он смотрит на это все и не может поверить. Думаю, что психолог понадобится. Мы, вообще, сами пересленцы, у нас уже давно все разбито – теперь и здесь догнало", – рассказывает Николай.

Атака по Запорожью 26 февраля – что известно

Заметим, что в результате атаки по городу травмированы 10 человек. В одной девятиэтажке горели квартиры на 7-м и 8-м этажах, в другой повреждены квартиры, балконы и остекление, без возгорания.

Помощь врачей понадобилась жителям областного центра в возрасте от 8 до 63 лет. Большинство из них после получения медицинской помощи будут лечиться дома. В городе было несколько пожаров, повреждения получили дома, торговые центры и автомобили.

Напомним, в ночь на 26 февраля Россия устроила комбинированную атаку на Харьков. Враг сначала направил на город ударные БПЛА, а затем запустил две баллистические ракеты.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия устроила комбинированную атаку на Киев, в столице прогремели многочисленные взрывы.

