Оккупанты запустили по Украине 39 ракет и 420 БПЛА: силы ПВО сбили 406 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 26 февраля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракетн и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 406 ракет и дронов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 420 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, более 280 из них – "Шахеды".

Также враг применил в этой атаке десятки ракет разных типов. Противщик атаковал двумя противокорабельными ракетами "Циркон" из оккупированного Крыма, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской, Ростовской областей, 24 крылатыми ракетами Х-101 (район пуска – Вологодская область РФ), а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-69.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено: две противокорабельные ракеты "Циркон", 4 баллистических ракеты Искандер-М/С-400, 24 крылатых ракеты Х-101, 2 управляемых авиационных ракеты Х-69 и 374 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА на 32 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях. Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.

Основной целью удара стали подстанции, аэродромы, ТЭЦ, ТЭС и объекты военно-промышленного комплекса. Кроме того, во многих городах зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, в частности, многоэтажные и частные жилые дома, торговые центры, автомобили.

Подробнее о последствиях комбинированной ракетно-дроновой атаки в ночь на 26 февраля читайте в материале OBOZ.UA.

Напомним, ночью 26 февраля российская террористическая армия нанесла массированный удар по Запорожью. Вследствие атаки в областном центре зафиксировано множество разрушений, есть пострадавшие среди мирного населения. После обстрела в городе горят многоэтажки, торговый центр, частные дома и автомобили.

Также OBOZ.UA писал, что оккупационная армия РФ обстреляла Кривой Рог Днепропетровской области. В результате вражеской атаки в городе повреждена многоэтажка. Ранения получили мужчина и женщина.

