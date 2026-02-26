В Кривом Роге в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка: пострадали два человека. Фото

В ночь на 26 февраля оккупационная армия РФ обстреляла Кривой Рог Днепропетровской области. Вследствие вражеской атаки в городе повреждена многоэтажка.

Ранения получили мужчина и женщина. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия атаки

По информации ОВА, из-за вражеской атаки в городе Кривой Рог произошел пожар. Ранения получил 89-летний мужчина. Позже за медицинской помощью обратилась и 82-летняя женщина.

Медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Вследствие удара по городу был поврежден жилой многоэтажный дом. На месте вражеской атаки возник пожар.

Также в областной администрации заявили, что в Кривом Роге повреждены пожарное подразделение и транспортные средств.

Напомним, ночью 26 февраля российская террористическая армия нанесла массированный удар по Запорожью. Вследствие атаки в областном центре зафиксировано множество разрушений, есть пострадавшие среди мирного населения. После обстрела в городе горят многоэтажки, торговый центр, частные дома и автомобили.

Также OBOZ.UA писал о последствиях очередной массированной атаки по территории Украины. Враг осуществил массовые запуски БпЛА с разных локаций, ударил баллистическими ракетами, а под утро атаковал крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

