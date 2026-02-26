Россия запустила по Украине 420 дронов и 39 ракет: Зеленский рассказал о целях атак врага и эффективности работы ПВО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку россиян, которая произошла в ночь на четверг, 26 февраля. Оккупанты направили по Украине более 4 сотен беспилотников и 39 ракет, ударив по объектам критической инфраструктуры и домам людей.

Благодаря партнерам, которые предоставили ракеты в ПВО, большинство целей удалось сбить. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью Россия снова воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов. Четыреста двадцать дронов, из которых большинство – "Шахеды", и 39 ракет различных типов, в том числе 11 баллистических, выпустили по нашим людям. Есть разрушения в восьми областях: много частных и многоэтажных домов повреждены", – подчеркнул украинский лидер.

ВСУ сбили большинство ракет, но удары РФ вызвали разрушение инфраструктуры

Он добавил, что в результате террористических атак РФ ранения получили десятки людей, среди них – дети. Под обстрелом, по словам Зеленского, оказались также объекты газовой инфраструктуры на Полтавщине и электроподстанции в Киевской и Днепровской областях.

Спасательные работы проводились в Черниговской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и в Киеве.

"Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно прислали часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего "Рамштайна". Но, к сожалению, были также попадания. И это означает, что нужно работать дальше еще более активно", – говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что зима еще не закончились, поэтому ракеты к ПВО нужны и в дальнейшем. Россия не отказалась от своих планов разбить украинскую энергетику.

"Спасибо всем, кто это понимает и помогает", – резюмировал он.

Напомним, российская армия в ночь на 26 февраля снова массированно атаковала Украину. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 406 вражеских целей. Вместе с тем зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА на 32 локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 26 февраля, Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг направил на город ударные БПЛА и баллистические ракеты, раздавались взрывы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!