'Было два попадания': оккупанты нанесли удар по гостинице в Сумах, произошел мощный пожар. Фото и видео

Утром 27 февраля российские захватчики ударили по центру города Сумы. Они атаковали ударным дроном один из городских отелей: там вспыхнул пожар.

Когда на место попадания прибыли спасатели, враг нанес повторный удар. Об атаке рассказали в ГСЧС Украины и в Сумской областной военной администрации.

Россияне ударили по отелю, а затем по спасателям

Как сообщили в ГСЧС, утром россияне ударили по гостинице в Сумах.

"Попадание произошло в центральной части города. Спасатели эвакуировали 50 граждан. Во время тушения пожара россияне нанесли повторный удар по спасателям. Никто из личного состава не пострадал. Пожар ликвидирован", – указано в сообщении.

Начальник Сумской ОВА подтвердил, что враг снова прибегнул к облюбованной террористической тактике.

"После первого попадания враг коварно нанес повторный удар – когда на месте уже работали спасатели. Людей эвакуировали вовремя. Пострадавших нет. Все последствия ликвидируются", – написал чиновник.

По данным и.о. Сумского городского головы, секретаря Сумского городского совета Артема Кобзаря, во время атаки россияне использовали два ударных дрона .

"Повреждена крыша и верхний этаж здания", – добавил он.

Между тем управляющий пораженного врагом отеля Алексей Щербина рассказал "Суспільному", что "некоторые из гостей выехали, некоторые все еще здесь".

"Мы как отель работаем круглосуточно. Перезвонил персонал, сказали, что есть попадание. После первого прилета я сюда приехал, и будучи здесь – второй застал", – заявил Щербина.

Второй удар по отелю, по данным Суспільного, пришелся на пятый этаж здания: там расположены номера для гостей.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Россия атаковала Украину дронами: силами ПВО обезврежено 165 из 187 вражеских БпЛА.

Кроме Сум, последствия российских атак зафиксированы, в частности, в Одесской и Харьковской областях. Есть раненые и погибшие.

