'Возвращался с дежурства': оккупанты ударом дрона убили спасателя на Сумщине. Фото

На Сумщине в результате атаки российского FPV-дрона погиб пожарный-спасатель ГСЧС Павел Колесник. Вражеский беспилотник попал в автомобиль в Великописаревской громаде, когда мужчина ехал домой после службы. Спасатель проработал более двух десятилетий в системе ГСЧС.

Он работал с 1997 года. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль в Великописаревской громаде. Погибший – пожарный-спасатель 33-го государственного пожарно-спасательного поста 1-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС.

В момент атаки он не находился на вызове, а возвращался домой после дежурства. Павел Колесник посвятил службе почти всю свою жизнь – работал в подразделениях ГСЧС с 1997 года. В ведомстве отметили, что это еще одна тяжелая потеря для спасателей Сумщины и всей системы гражданской защиты Украины.

Коллеги называют его ответственным специалистом, надежным товарищем и человеком чести. В ГСЧС выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Михайловки-Рубежовки Киевской области Виталий Жлобин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 18 февраля.

